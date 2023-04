Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil die Fälle von Kontaktpersonen der auf Covid-19 positiv Getesteten steigen, geht die Corona-Teststation an der DRK-Rettungswache am Friedhof ab Montag wieder in Betrieb. Dort testet das Nardini-Klinikum dann im Auftrag des Gesundheitsamtes.

Einfach hinkommen und nach einem Test fragen, geht nicht. „Wir werden zum verlängerten Arm des Gesundheitsamts. Nur vom Amt zugewiesene Personen werden wir testen“, erklärt Nardini-Chefarzt