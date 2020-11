Nach der Meldung des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz (Lua) am Dienstag, Datenstand 14 Uhr, haben sich gegenüber Montag keine weiteren Zweibrücker mit dem Coronavirus angesteckt. Das Gesundheitsamt ging der Vermutung eines neuen Falls einer Schülerin der Berufsbildenden Schule nach, dieser bestätigte sich am Abend nach Auskunft der für die Schulen zuständigen Beigeordneten der Stadt, Christina Rauch, aber nicht.

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag 23 aktive Fälle in der Stadt, drei weniger als am Montag. Es bleibt bei der Einstufung Alarm/Rot nach dem Aktionsplan. Der Schwellenwert 50 (errechnet aus bestätigten Infektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist wie am Montag schon mit 52,6 überschritten. Für den Landkreis Südwestpfalz meldet das Lua gegenüber Montag acht neue Ansteckungen. Der Wert jetzt: 113,9, damit Alarmstufe Rot. Die acht Neuinfektionen im Landkreis verteilen sich auf zwei Personen, die sich bereits als Kontaktpersonen in häuslicher Isolation befanden. Sie wohnen in den Verbandsgemeinden Rodalben und Pirmasens Land; zwei Positive aus der Verbandsgemeinde Dahn haben sich nach den Ermittlungen des Gesundheitsamts durch Besucher von außerhalb den Virus eingefangen. Bei vier der neuen Infizierten sei der Übertragsweg unklar. Laut Gesundheitsamt gab es in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land mit 23 aktiven infizierten drei weniger als am Montag, in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben mit zehn vier weniger.