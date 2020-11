Nach der Meldung des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz (Lua) am Dienstag haben sich gegenüber Montag keine weiteren Zweibrücker mit dem Coronavirus angesteckt. Demnach gibt es jetzt 49 aktive Fälle in der Stadt. Es bleibt bei der Einstufung Alarm/Rot nach dem Aktionsplan. Der Schwellenwert 50 (errechnet aus bestätigten Infektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist wie am Montag schon mit 52,6 überschritten. Für den Landkreis Südwestpfalz meldet das Lua gegenüber Montag acht neue Ansteckungen. Der Wert jetzt: 113,9, damit Alarmstufe Rot.