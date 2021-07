Die Kreisverwaltung meldete für Montag keinen weiteren Corona-Fall für die Städte Zweibrücken und Pirmasens sowie für den Landkreis. Das heißt, auch am Wochenende hat es keine neuen Fälle gegeben. Die Inzidenz in Zweibrücken und dem Landkreis bleibt deshalb auch am Dienstag, 6. Juli, bei null. Auch die Zahl der aktiven Fälle geht im Vergleich zum Freitag weiter zurück, aktuell sind es noch fünf – davon je zwei in Zweibrücken und Pirmasens und einer im Kreis. Weiter vermeldet die Kreisverwaltung, dass im Pirmasenser Impfzentrum in der vergangenen Woche 3642 Bürger geimpft wurden. 869 erhielten ihre erste, 2773 ihre zweite Impfung. Bis einschließlich Sonntag, 4. Juli, wurden im Impfzentrum 61.918 Dosen verabreicht .