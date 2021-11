Die Corona-Inzidenz im Saarland steigt weiter. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag nach Angaben des Berliner Robert Koch-Instituts am Montag (Stand 3.11 Uhr) bei 190,1. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 184,0 gelegen. Im Saarpfalz-Kreis ist die Inzidenz am Montag von 158,8 auf 172,2 gestiegen. Binnen 24 Stunden wurden landesweit 113 neue Corona-Infektionen registriert, es gab jedoch keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie wurden 52 903 Infektionen und 1083 Todesfälle registriert. Nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) lagen 32 erwachsene Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen Krankenhäuser, 9 von ihnen mussten invasiv beatmet werden (Stand 7.25 Uhr).