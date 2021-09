In Zweibrücken bleibt der Inzidenzwert unter 100. Das Landesuntersuchungsamt nannte für Sonntag für Zweibrücken eine Inzidenz von 97. Im Landkreis Südwestpfalz lag sie bei 68. Ab heute können Personen, die 80 Jahre oder älter sind, im Zweibrücker Impfzentrum am Busbahnhof eine dritte Spritze mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus bekommen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Die Zweitimpfung muss mindestens ein halbes Jahr zurückliegen. Mitzubringen sind: Personalausweis und Nachweis der ersten beiden Corona-Impfungen. Das Impfzentrum am Busbahnhof hat montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Um größeren Andrang zu vermeiden, sollte man die ersten Tage meiden.