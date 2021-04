Bis Freitagmorgen 11 Uhr haben sich im Landkreis Südwestpfalz und den Städten Zweibrücken und Pirmasens 28 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt stuft die Stadt Zweibrücken mit der Inzidenz 114,1 in die Alarmstufe rot ein. Nach drei Tagen unter Inzidenz 100 hat Zweibrücken diese Marke durch 13 neue Fälle wieder überschritten. Dadurch verlängert sich die Ausgangssperre bis mindestens Samstag kommender Woche. Der Landkreis befindet sich mit der Inzidenz 71,7 ebenso in der Warnstufe rot wie Pirmasens mit 149,1. Von den neuen Indexfällen waren zuvor bereits drei Personen aus Zweibrücken, zwei aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben sowie zwei aus der VG Dahner Felsenland als enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Ergebnisse der Ermittlungen vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz betreffen verschiedene Einrichtungen: Zwei Mitarbeiterinnen aus der Kindertagesstätte Kleine Welt in Zweibrücken sowie eine Mitarbeiterin aus der Kindertagesstätte in Obersimten wurden positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Insgesamt wurden bis heute 4184 Personen im Bereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Bislang sind 134 Personen mit Corona-Infektion verstorben.