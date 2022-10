Seit Freitag sind in der Südwestpfalz 428 weitere bestätigte Corona-Neuinfektionen bekannt geworden. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind davon 74 Zweibrücker betroffen, 123 Pirmasenser sowie 29 Bewohner der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und 43 Menschen in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Die Siebentages-Inzidenz ist gesunken: Für Zweibrücken wird sie aktuell mit 707 angegeben – nach 976 am vorigen Freitag. In Pirmasens sank dieser Wert von 1103 auf 766 und im Kreis Südwestpfalz von 1116 auf nunmehr 760. Zum Vergleich: Für den Saarpfalz-Kreis im angrenzenden Saarland hat das Robert-Koch-Institut am Dienstag die Siebentages-Inzidenz auf 910 beziffert.

Laut Gesundheitsamt ist jetzt in der Verbandsgemeinde Rodalben ein Mann in seinen hohen Achtzigern an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Seit Beginn der Corona-Pandemie wird die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Südwestpfälzer mit 298 Personen angegeben.