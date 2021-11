38 positive Corona-Testergebnisse gingen bis Samstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein. Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Rodalben im Alter von 85 bis 90 Jahren starb laut Behörde ungeimpft an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Im Seniorenheim Hauenstein wurden drei weitere Bewohner positiv auf Corona getestet. Ein positives Ergebnis erhielt auch eine Schülerin der IGS Thaleischweiler-Fröschen. Die Inzidenzwerte gibt das Landesuntersuchungsamt mit 273 für Zweibrücken, 303 für den Kreis und 172 für Pirmasens an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 6, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 6,48. Auch diese beiden Werte liegen über der Schwelle zur Warnstufe 2. Diese gilt ab Montag im Kreis und den beiden Städten. Neu ist, dass an den Schulen wieder mehr getestet wird, dass die Masken- und Testpflicht ausgeweitet wird, und dass weniger Ungeimpfte teilnehmen dürfen. Die neuen Regeln gelten, bis ab Mittwoch die neue Corona-Verordnung des Landes in Kraft tritt.

Derzeit gelten in der Südwestpfalz 771 Menschen als infiziert, von den Betroffenen leben in Zweibrücken 130 (+2), in Pirmasens 161 (+9) und in den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land 70 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 79 (+8), Pirmasens-Land 45, Dahner Felsenland 107 (+5), Hauenstein 50 (+5), Rodalben 79 (+4) sowie Waldfischbach-Burgalben 50 (+3).