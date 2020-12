Neun Bewohner und vier Beschäftigte der Mediclin-Seniorenresidenz Auf dem Bellem in Blieskastel wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Besuche sind momentan nicht möglich.

Nach Angaben des Betreibers wurden inzwischen sämtliche Heimbewohner und Mitarbeiter mittels PCR-Test auf Infektionen getestet. Die meisten Ergebnisse seien negativ ausgefallen. Besuche sind momentan nicht möglich. Briefe, Karten oder Geschenke können an der Seniorenresidenz abgegeben oder per Post dorthin geschickt werden. Laut Mediclin-Sprecherin Jelina Schulz ist am Sonntag eine 84-jährige Heimbewohnerin in der Einrichtung verstorben. Sie habe man ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet; ihr allgemeiner Gesundheitszustand sei zuvor bereits schlecht gewesen.

Personal trägt Vollschutz-Montur

Das positiv getestete Personal befinde sich jetzt in häuslicher Isolation, die infizierten Bewohner werden räumlich abgesondert und getrennt versorgt. Die Pflegekräfte dürfen nicht zwischen beiden Bereichen wechseln. Alle Mitarbeiter arbeiteten derzeit unter Vollschutz mit FFP2-Masken, medizinischen Schutzhandschuhen und Kitteln sowie Brillen und Hauben. Sie würden bis auf weiteres täglich getestet.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt stehen weitere Tests der Bewohner an. Bis Weihnachten seien drei PCR-Testungen für das gesamte Haus geplant.

