Laut Auskunft des Gesundheitsamts im Saarpfalz-Kreis wurde für mehrere Mitbewohner zweier Wohnkomplexe in St. Ingbert eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Betroffen seien 28 Menschen, die als Kontaktpersonen ermittelt wurden. Ausgehend von einem positiven Indexfall nach einem Schnelltest, bei dem nach weiterer Laboruntersuchung eine Mutation festgestellt wurde, habe man vier weitere Familienmitglieder positiv getestet. Zwei von ihnen müssen stationär behandelt werden. Das Gesundheitsamt kündigt an, am Donnerstag, 25. März, sämtliche Mitbewohner zu testen. In diesem Zusammenhang muss noch eine weitere sechsköpfige Familie aus St. Ingbert, die Kontakte pflegte, in 14-tägige Quarantäne.