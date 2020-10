Nach einem Corona-Fall in der Klassenstufe 12 am Berufsbildungszentrum St. Ingbert (BBZ Willi-Graf-Schule) wurden am Donnerstag, 8. Oktober, Abstriche von allen Kontaktpersonen gezogen. Wie das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises mitteilt, wurden 21 Tests vorgenommen: Dabei seien zehn Personen – acht Schüler und zwei Lehrkräfte – positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vier der Betroffenen seien nicht im Saarpfalz-Kreis wohnhaft. Das Gesundheitsamt sehe den Ansteckungsherd „im schulischen Umfeld“. Die Behörde umfassende Quarantäne-Anordnungen für die Personen verfügt.