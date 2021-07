Ab sofort können sich alle Saarländer für einen individuellen Impftermin samt selbstgewählten Impfzentrum und Impfstoff anmelden. Das berichtet die Saarländische Staatskanzlei. Das Angebot richtet sich vor allem an saarländische Studenten. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurde die Lehre an den Hochschulen größtenteils auf digitale Plattformen umgelegt. Das soziale Miteinander auf dem Campus war fast gar nicht mehr möglich. Ministerpräsident Tobias Hans hofft, dass zusammen mit der niedrigen Inzidenz sowie der steigenden Impfquote ab dem kommenden Wintersemester wieder ein „normalerer“ Lehr- und Lernbetrieb an den Hochschulen möglich sein wird, deshalb wird das zusätzliche Impfangebot vor allem auf die Studenten ausgeweitet. Aufgrund der Nähe zu den Unis können die Hochschul-Impfungen im Saarbrücker Impfzentrum am Schanzenberg verabreicht werden. Dafür stehe das Impfzentrum bis Mitte Oktober zur Verfügung. Anmeldung zum Impftermin: impfung-saarland.de.