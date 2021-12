Die Stadt Blieskastel organisiert zwei Sonderimpfungs-Aktionstage. Am Mittwoch, 8. Dezember, 14 bis 17 Uhr, wird in der Blieskasteler Bliesgau-Festhalle gegen Corona geimpft. Gleiches ist am Samstag, 11. Dezember, 9 bis 13 Uhr, in der Mehrzweckhalle hinter der Lautzkircher Grundschule in der Edith-Stein-Straße der Fall. Termine muss man vorab nicht vereinbaren. Abholen kann man sich seine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung. Verabreicht werden die Seren von Biontech und Moderna. Mitzubringen sind Impfpass, Personalausweis und Krankenversicherungskarte. Wer seine Zweitimpfung bekommen möchte, muss einen Nachweis über die erfolgte Erstimpfung vorweisen.