Eine Schülerin des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums wurde positiv auf Covid-19 getestet, wie das Gesundheitsamt Südwestpfalz am Mittwoch mitteilte. Die Schülerin habe sich als Kontaktperson im familiären Umfeld infiziert. Die Kontaktnachverfolgung laufe. Laut Gesundheitsamt sind in diesem Fall keine weiteren Maßnahmen im Hofenfels-Gymnasium erforderlich, da die Schülerin bereits seit Freitag als Kontaktperson 1 in Quarantäne sei. Zu Kontaktpersonen der Kategorie 1 zählen laut Robert-Koch-Institut Personen, die sich mindestens 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht mit einem Infizierten unterhalten haben, mit einem Infizierten gefeiert, gesungen oder Sport in einem geschlossenen Raum betrieben haben, mit Körperflüssigkeiten eines Infizierten in Berührung kamen oder Kontakt mit einem Infizierten in der Schulklasse oder Kitagruppe hatte.