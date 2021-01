Am Montagabend sind die Corona-Schutzimpfung der Einwohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen abgeschlossen worden. Am Dienstag ließen sich im Impfzentrum im ehemaligen City-Outlet 30 Mitarbeiter des Nardini-Klinikums, die der Kategorie eins zugehören, impfen. Rund 70 weitere Klinikmitarbeiter sollen in den nächsten Tagen geimpft werden. Wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza mitteilt, seien dabei zum ersten Mal die beiden abgeordneten Bundeswehrsoldaten eingesetzt worden. Die beiden werden am Mittwoch dem mobilen Team angehören, das Bewohner und Mitarbeiter des Hauses Sarepta in Contwig impfen wird.

„Wenn das Impfteam das Haus Sarepta verlässt, wurden 515 Impfdosen in den vier Senioren- und Pflegeeinrichtungen verimpft und eine erste Grundimmunisierung der Bewohner und Mitarbeiter realisiert“, bilanziert Wosnitza. Das Landesimpfzentrum in Zweibrücken, das für die Stadt und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zuständig ist, nimmt am Donnerstag seinen Betrieb auf.

Zweibrücken bleibt orange

Zwei positive Testergebnisse von Zweibrückern wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung bis Dienstagmittag übermittelt. Damit gelten derzeit 34 Zweibrücker als mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz, die Anzahl der Positivtests in den vergangenen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner hochgerechnet, liegt in der Stadt bei 49,7, damit ist sie noch knapp in der Gefahrenstufe orange. Im Landkreis (20 neue, 180 aktive Fälle, Inzidenz 120) und in Pirmasens (vier/142/Inzidenz 149) gilt weiterhin die Risikostufe rot. In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gibt es 14 aktive Fälle (ein neuer), in Thaleischweiler-Wallhalben 28 (zwei neue) und in Pirmasens-Land 18 (kein neuer).

Jetzt 60 Todesfälle

Sechs weitere Menschen sind mit oder an Covid-19 gestorben: Zwei Männer und eine Frau lebten in einem Pflegeheim in Pirmasens und waren zwischen 70 und 85 Jahre alt, ein 80- bis 85-jähriger Mann lebte in einem Seniorenheim in Rodalben, eine Frau lebte Pirmasens, eine weitere Frau in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Sie waren zwischen 70 und 95 Jahre alt. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf 60.