Gegner der Corona-Einschränkungen statten am Samstag Zweibrücken einen Besuch ab. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hat die Organisation „Freiheitsfahrer“ im Rathaus einen Autokorso angemeldet. Demnach wollen am Samstag zwischen 14 und 16.30 Uhr hundert bis 150 Autos von der Festhalle aus durchs Stadtgebiet fahren. Der Korso soll sich dann wieder an der Festhalle auflösen. Die Stadtverwaltung warnt: Dadurch wird der Verkehr behindert. Da der Korso angemeldet ist, wird die Polizei eskortieren und den ersten und den letzten Wagen fahren. Eine Kundgebung ist nicht angemeldet. Die „Freiheitsfahrer“ veranstalten seit Wochen Autokorsos in verschiedenen Städten Deutschlands und kommen oft von weither gefahren. Hinter der Organisation steht der Coronaleugner und Querdenker Wolfgang Greulich, der als seine Adresse eine Anschrift in Berlin angibt. Der Zweibrücker Landtagskandidat der „Partei“, Aaron Schmidt, hat dazu aufgerufen, sich mit Fahrzeugen, die wegen Altersschwäche unterwegs schlapp machen könnten, beim Korso einzureihen oder den Korso dadurch zu behindern, dass Fußgänger an Überwegen häufig die Straße queren.