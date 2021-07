Im Zusammenhang mit dem Corona-Fall vom Donnerstag meldete die Kreisverwaltung für Freitag zwei neue Fälle in Zweibrücken. Die beiden Personen seien enge Kontaktpersonen des Donnerstagfalls gewesen. Außerdem wurde in Pirmasens ein Reiserückkehrer positiv getestet. Die Inzidenz in Zweibrücken steigt wegen der beiden neuen Fälle am Samstag, 10. Juli, auf neun. Im Landkreis wurde kein neuer Fall registriert, dort bleibt die Inzidenz bei eins. Aktuell sind in Zweibrücken drei Fälle aktiv, in Pirmasens sind es fünf und im Landkreis nur noch einer in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.