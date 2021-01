Der erste Corona-Fall in einem Zweibrücker Altersheim ist durch einen Besucher ausgelöst worden. Der Angehörige hatte die Seniorin im Awo-Heim am Rosengarten anderthalb Stunden besucht und dabei keine Maske getragen. Das teilte der Arzt Christoph Gensch mit, der im Corona-Krisenteam Zweibrücken sitzt. Demnach hatte die jetzt positiv getestete Heimbewohnerin ihre erste Biontech-Impfung erhalten, bevor sie sich mit Corona infizierte. Wohl weil sie schon geimpft war, verlaufe die Infektion „sehr, sehr milde“, so Gensch. Bisher seien keine weiteren Infektionen im Awo-Altersheim aufgetreten, allerdings lägen noch nicht alle Testergebnisse vor.

