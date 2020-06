Wie berichtet, hat sich eine Zweibrückerin bei einem Besucher aus Bremen mit dem Coronavirus angesteckt. Dies hatte bisher über Kontaktpersonen dieser Zweibrückerin fünf weitere Ansteckungen zur Folge, so dass es zusammen in der Stadt derzeit sechs Corona-Positive gibt, die mit dem Bremen-Fall zu tun haben. Das teilte der Pressesprecher des Landkreises, Thorsten Höh, auf Anfrage mit. Der siebte aktuell in Zweibrücken aktive Fall sei die Hofenfels-Schülerin, die vergangene Woche getestet wurde. Unter deren 20 getesteten Kontaktpersonen – Stand Mittwoch – sei bislang kein weiterer positiver Fall. Insgesamt gab und gibt es laut Höh damit bislang 45 den Behörden bekannte Corona-Fälle in Zweibrücken.

