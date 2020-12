Im Zweibrücker Nardini-Klinikum sind derzeit sechs Covid-19-Patienten stationär aufgenommen. Das teilte Kliniksprecher Thomas Frank auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit. Insgesamt würden an beiden Standorten Zweibrücken und Landstuhl aktuell 21 positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestete Patienten behandelt. „Davon ist einer auf der Intensivstation und wird nicht beatmet“, ergänzte Frank.

42 Neuinfektionen in der Südwestpfalz

Unterdessen hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Mittwoch 42 neue Corona-Infektionen und zwei weitere Todesfälle registriert. Eine 70 bis 80 Jahre alte Frau aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben ist an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung gestorben. Weiterhin starb ein 80 bis 90 Jahre alter, mit dem Virus infizierter Mann aus der Verbandsgemeinde Daher-Felsenland. Der Tod des Bechhofer Beigeordneten Siegbert Bernhard, der in der Nacht auf Mittwoch an Covid-19 starb ist hier noch nicht berücksichtigt.

Aktuell sind in der Südwestpfalz 288 im Labor bestätigte Corona-Fälle aktiv, 24 mehr als am Vortag. Von den Betroffenen leben 42 in Zweibrücken, 99 in Pirmasens und 147 im Landkreis Südwestpfalz (davon 15 in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land), teilte die Kreisverwaltung mit. Mit einem Inzidenzwert von 97 weist Zweibrücken rheinland-pfalzweit die niedrigste Sieben-Tage-Rate bei den Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner aus. Das Land stuft sowohl Zweibrücken als auch Pirmasens (Inzidenzwert 142) und den Landkreis Südwestpfalz (124) weiterhin in die Risikostufe rot ein.

Schüler der Grundschule Sechsmorgen infiziert

Von den bereits ermittelten Fällen in der Südwestpfalz sind auch einige Einrichtungen betroffen: Dem Kreis zufolge wurde ein Schüler der Grundschule Sechsmorgen positiv auf das Coronavirus getestet. Kontakte in der Schule gebe es nicht, da der Schüler die Schule zuletzt nicht mehr besucht hatte. Ein positiver Corona-Test liege auch bei einem Mitarbeiter der Kita St. Elisabeth in Pirmasens vor – auch hier wurden keine Kontaktpersonen ermittel und die Kita bleibe uneingeschränkt geöffnet. Zudem ist ein weiterer Bewohner des Altenheims Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen an dem Virus erkrankt.