Nach Informationen der RHEINPFALZ ist am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium ein Corona-Fall aufgetreten. Eine Schülerin wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Wie die RHEINPFALZ erfuhr, wurden die Schüler der 12. Jahrgangsstufe nach Hause geschickt. Die Stadt will am Nachmittag informieren.