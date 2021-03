In der Südwestpfalz wurden 24 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen. Der Landkreis bleibt mit der Inzidenz 97 in Alarmstufe rot, ebenso die Stadt Pirmasens (137). Die Stadt Zweibrücken (41) rückt hoch in orange. Ein Kind aus dem Kindergarten Kröppen wurde positiv getestet. Die betroffene Gruppe befindet sich in Quarantäne. Die 24 neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (sechs), Zweibrücken (fünf) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (drei), Hauenstein (einer), Pirmasens-Land (zwei), Rodalben (vier), Thaleischweiler-Wallhalben (zwei) und Waldfischbach-Burgalben (einer).