Von Dienstag auf Mittwoch, 11 Uhr, haben sich in der Südwestpfalz fünf weitere Covid-19-Fälle bestätigt – je einer in Zweibrücken und der Verbandsgemeinde (VG) Waldfischbach-Burgalben sowie drei in der VG Pirmasens-Land. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) meldet aktuell (Mittwoch, 14.10 Uhr) die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken.

Aktuell gibt es im Bezirk des Gesundheitsamtes 98 bestätigte positive Fälle, ein Fall mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 40 (minus 2), Zweibrücken 14 (plus eins) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 8, Hauenstein 5, Pirmasens-Land 13 (plus 3), Rodalben 4 (minus 1), Thaleischweiler-Wallhalben 3, Waldfischbach-Burgalben 8 und Zweibrücken-Land 3.