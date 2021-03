Übers Wochenende wurden in der Südwestpfalz elf weitere Corona-Fälle registriert. Der Landkreis bleibt mit der Inzidenz 95 in Alarmstufe rot, ebenso die Stadt Pirmasens (154). Die Stadt Zweibrücken bleibt mit der Inzidenz 41 in orange. Positiv getestet wurden unter anderem drei weitere Kinder aus dem Waldorfkindergarten Pirmasens. Insgesamt wurden bis heute 3261 Menschen in der Südwestpfalz positiv getestet, 119 sind gestorben. Die 3261 Fälle verteilen sich auf Pirmasens (915/4 neu) und Zweibrücken (501) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (248), Hauenstein (159), Pirmasens-Land (206/4), Rodalben (340/1), Thaleischweiler-Wallhalben (381/2), Waldfischbach-Burgalben (210) und Zweibrücken-Land (300). Laut Gesundheitsamt hat jeder die Möglichkeit, sich einmal wöchentlich kostenlos testen zu lassen. Termine für einen solchen Schnelltest können unter www.drk-corona.de vereinbart werden. Ein Schnelltest-Center befindet sich neben der DRK-Rettungswache in der Kasernenstraße. Getestet wird hier täglich von 7 bis 11 Uhr. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betreibt ein Schnelltest-Center in der Friedrich-Ebert-Straße 40 in Bubenhausen. Hier wird montags bis freitags von 7 bis 10 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr getestet, in dringenden Fällen auch nach Vereinbarung. Die Terminreservierung läuft hier über die Website www.asb-corona-test.de. Wer kein Internet hat, kann über die rund um die Uhr besetzte Einsatzzentrale, Telefon 06332/48240 einen Termin buchen. Einen Impftermin können priorisierte Gruppen weiterhin telefonisch unter 0800/5758100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de vereinbaren.