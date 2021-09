[Aktualisiert 19.58 Uhr: In der ersten Version des Artikels stand, die schärferen Maßnahmen im Landkreis und in Pirmasens würden bereits gelten. Sie gelten erst ab Samstag.]

Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle steigt in der Südwestpfalz weiter: Für Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 29 weitere positiv Getestete, davon 13 in Zweibrücken. Dadurch steigt in Zweibrücken die Inzidenz auf 88, im Landkreis auf 48 und in Pirmasens auf 42. Sie gibt an, wie viele Personen in den vergangenen sieben Tagen positiv getestet wurden, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Wenn dieser Wert drei Tage in Folge über 35 liegt, gelten weitere Einschränkungen. Das ist seit Donnerstag auch im Kreis und in Pirmasens der Fall. Die zusätzlichen Maßnahmen greifen ab Samstag und betreffen laut Kreis-Sprecherin Lisa Gaffney in erster Linie die sogenannte 3-G-Regel, die dann bei vielen Aktivitäten im Innenbereich gelte. Wer nicht geimpft oder genesen ist, müsse einen negativen Corona-Test vorweisen, um zum Beispiel in den Innenbereich von Cafés und Restaurants, Freizeit- und Kultureinrichtungen zu kommen oder körpernahe Dienstleistungen wie Friseur, Fußpflege oder Massage in Anspruch zu nehmen. Ausgenommen von der Testpflicht seien Dienstleistungen, die aus medizinischen Gründen erbracht werden. Des Weiteren gelte die 3G-Regel für mehrtägige Aufenthalte in Hotels, Pensionen, Gasthöfen und Jugendherbergen. Hier sei ein negativer Test bei Anreise und danach alle 72 Stunden notwendig. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 oder im Freien mit mehr als 500 Zuschauern oder Teilnehmern seien nicht mehr zulässig. Zudem gelte an Schulen die Maskenpflicht grundsätzlich auch während des Unterrichts. Ausgenommen von der Testpflicht seien neben Geimpften und Genesenen auch Kinder bis einschließlich 14 Jahre sowie Schülerinnen und Schüler. An den Schulen wird unabhängig davon zweimal pro Woche getestet.