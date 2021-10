Die Kreisverwaltung Südwestpfalz meldete am Dienstag insgesamt acht Corona-Neuinfektionen. In der Stadt sowie in Pirmasens wurden zwei Neuinfektionen gemeldet, im Landkreis kommen sechs hinzu. Sowohl der Landkreis als auch Zweibrücken und Pirmasens bleiben in der ersten Warnstufe. Die Warnstufen setzten sich zusammen aus der Inzidenz, der Hospitalisierungsrate sowie der Auslastung der Intensivbetten. Insgesamt wurden seit Auftreten des Virus im Frühjahr 2020 5550 Menschen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger getestet, 151 Personen sind verstorben. Das Gesundheitsamt appelliert an alle, sich zum weiteren Schutz gegen das Coronavirus impfen zu lassen.