In der Südwestpfalz hat sich ein weiterer Corona-Fall bestätigt, in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Der Landkreis bleibt mit der Inzidenz 87 in Alarmstufe rot, ebenso die Städte Pirmasens (199) und Zweibrücken (108). Gegenüber der Vorwoche wurde bei 61 weiteren Fällen aus dem Landkreis Südwestpfalz, 45 Fällen aus Pirmasens und zehn Fällen aus Zweibrücken die britische Virusmutation festgestellt. Laut Gesundheitsamt machen die Virusvarianten, die als erhöht ansteckend gelten, aktuell etwas über die Hälfte der aktiven Fälle aus.