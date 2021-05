Neue Fälle (Dienstag)

Zweibrücken:

Das gilt in Stadt und Landkreis

Ausgangssperre: keine

Schulen: Wechselunterricht

Kindergärten: Regelbetrieb in festen Gruppen

Treffen in Öffentlichkeit: Zwei Haushalte, maximal fünf Personen plus Kinder bis 14 Jahren plus vollständig Geimpfte und Genesene

Gastronomie: Bewirtung von Getesteten und Geimpften in der Außengastronomie ist erlaubt, ebenso Abholung und Lieferdienst. Kinder brauchen erst ab sechs Jahren einen Test.

Einzelhandel: geöffnet, Maskenpflicht

Friseure und Fußpflege: geöffnet, Test oder Impfung nicht erforderlich, aber Maske.

Dienstleistungen: zulässig sind körpernahe Dienstleistungen aus medizinischen und hygienischen Gründen, wozu Optiker, Hörakustiker, Physio- und Ergotherapie zählen. Dienstleistungen im Sinne der Körperpflege (Nagelstudio, Kosmetiksalon, Tattoo-/Piercingstudio sind auch zulässig.

Kultur: Theater, Kinos und Museen müssen weiterhin geschlossen bleiben.

Sport: Außensport: kontaktfrei erlaubt. Hallensport: kontaktfrei und mit Personenbegrenzung von einer Person auf 40 Quadratmeter erlaubt. Kindersport: für maximal 20 Kinder Sport auch ohne Abstand möglich.

Urlaub: In Ferienwohnungen und Wohnwagen mit eigenen Sanitäranlagen erlaubt. In Hotels erlaubt, wenn eigenes Bad vorhanden und Frühstück auf dem Zimmer angeboten wird.

Überall dort, wo für den Zugang eine Testpflicht angeordnet ist, gilt: Man muss einen Nachweis über einen höchstens 24 Stunden alten negativen Schnelltest vorlegen. Oder einen Nachweis, dass man bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, wobei die letzte Impfung mindestens 14 Tage her sein muss. Eine Testpflicht für Kinder besteht ab sechs Jahren.

