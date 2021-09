Stand Montag haben sich in der Südwestpfalz elf weitere Coronafälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Montagmorgen die Inzidenzwerte 99 (Zweibrücken), 72 (Landkreis) und 47 (Pirmasens). Aktuell gibt es in der Südwestpfalz 156 bestätigte Positive, neun mehr als am Samstag. Von den Betroffenen leben 47 in Zweibrücken, drei in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und drei in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Von den elf neuen Fällen ist einer in Zweibrücken aufgetreten.