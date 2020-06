Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gibt es Stand Donnerstag eine weitere Corona-Neuinfektion, und zwar wieder in Zweibrücken. Wie der Pressesprecher des Landkreises, Thorsten Höh, auf Anfrage mitteilte, ist die Neuinfektion dem Bremen-Fall zuzuordnen. Wie berichtet, hat sich eine Frau aus Zweibrücken bei einem Besucher aus Bremen infiziert. Daraus ergaben sich bislang sechs weitere Neuinfektionen. Aktuell gibt es damit acht aktive Fälle, alle in Zweibrücken: die sieben Bremen-Fälle plus eine Hofenfels-Schülerin. Insgesamt wurden bis heute 181 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Von den Erkrankten sind 169 genesen, vier verstorben. Die 181 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (31), Zweibrücken (46/1 neu), die Verbandsgemeinde Dahn (22), die Verbandsgemeinde Hauenstein (9), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (7), die Verbandsgemeinde Rodalben (6), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (33), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (11) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (16). Die ermittelbaren Kontaktpersonen werden über die Infektion informiert. Laut Gesundheitsamt konnten 479 ihre Quarantäne als genesen abschließen.