Stand Donnerstag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz 32 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 131,8 in der Risikostufe rot ein, ebenso die Städte Pirmasens (Inzidenz 67,1) und Zweibrücken (61,4). Die Mitteilung des Gesundheitsamts vom Mittwoch enthielt einen Fehler: Der für das Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen gemeldete Todesfall war laut Kreispressesprecher Thorsten Höh bereits in der Meldung vom Montag enthalten. Die Zahl aller Todesfälle in der Südwestpfalz liegt somit bei zwölf, nicht bei 13. Höh stellte auch richtig, dass im Haus Bethesda bislang vier Bewohner, die sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert hatten, gestorben sind. Für den überwiegenden Teil der neuen Fälle werde die Infektionskette noch ermittelt. Sieben Personen befanden sich als Kontaktperson ersten Grades (KP I) bereits in häuslicher Quarantäne. An der Berufsbildenden Schule Zweibrücken wurde eine Schülerin positiv getestet. Aktuell sind in der Südwestpfalz 284 positive Fälle aktiv, 14 mehr als am Vortag. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 46 (+6), Zweibrücken 50 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 23 (+2), Hauenstein 9 (-1), Pirmasens-Land 27 (+2), Rodalben 16 (-2), Thaleischweiler-Wallhalben 49, Waldfischbach-Burgalben 28 (+1) und Zweibrücken-Land 36 (+5). Insgesamt wurden bis heute 1099 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Sie verteilen sich auf Pirmasens (199/7 neu), Zweibrücken (224/8), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (119/2), Verbandsgemeinde Hauenstein (75), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (85/2), die Verbandsgemeinde Rodalben (53), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (147/4), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (82/2) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (114/7).