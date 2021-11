Stand Samstag, 11 Uhr, haben sich nach Angaben des Gesundheitsamts binnen eines Tages 27 weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) stuft den Landkreis sowie die Städte Zweibrücken und Pirmasens nach wie vor in die Warnstufe 1 ein. Die Inzidenzwerte steigen kontinuierlich an: In Zweibrücken haben sich innerhalb einer Woche – auf 100.000 Bewohner hochgerechnet – 124 Personen infiziert, im Landkreis 140 und in Pirmasens 164. Die Hospitalisierungsinzidenz erhöht sich von zuletzt 2,9 auf 3,1 im Versorgungsbezirk Westpfalz, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bleibt unverändert bei 5,3. Die Warnstufe erhöht sich erst, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden. Von den neuen Fällen waren zuvor fünf Personen als Kontaktpersonen und eine aus der Türkei zurückgekehrte Person in häuslicher Quarantäne. Drei Personen im Haus Pfalzblick in Pirmasens wurden neu positiv getestet. Aktuell meldet das Gesundheitsamt 413 bestätigte positive Covid-Fälle in der Südwestpfalz – 27 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 104 (plus 8), in Zweibrücken 80 (plus 6) und im Landkreis 229 (plus 13). Die meisten davon sind in der VG Rodalben beheimatet. Insgesamt wurden seit dem Ausbruch der Pandemie bis Samstag 6063 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet, 156 Personen sind mit einer Corona-Infektion verstorben.