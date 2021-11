In der Südwestpfalz haben sich Stand Mittwoch, 11 Uhr, seit dem Vortag 50 neue Corona-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) meldet aktuell die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom Lua ermittelten Leitindikatoren. Dazu gehören der Inzidenzwert für den Landkreis von 65,5, Stadt Zweibrücken 97 und Stadt Pirmasens 97,1. Von den 50 neuen Fällen waren zuvor je eine Person aus Zweibrücken und der Verbandsgemeinde Hauenstein als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Von den neuen Fällen betroffen sind auch verschiedene Einrichtungen: je eine Schülerin der Hilgard-Grundschule und des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken wurden positiv getestet. Im Haus Bethanien in Pirmasens liegt für zwei Personen ein positives Ergebnis vor und im Senioren-Zentrum Villa Sertel kommen 19 weitere Fälle hinzu, darunter vier Mitarbeitende. Auch eine Mitarbeitende der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Dahn wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet.