Stadt Zweibrücken

Inzidenz am Freitag:

79 Inzidenz am Donnerstag:

99 Inzidenz am Mittwoch:

114 In Zweibrücken gelten bis einschließlich Samstag um 24 Uhr die folgenden Anordnungen der Bundesnotbremse für Inzidenzen über 150 (weil die Inzidenz in der Vorwoche an mindestens drei Tagen über 150 lag). Da die Inzidenz inzwischen beständig unter 150 liegt, gilt ab Samstag Mitternacht bis vorläufig einschließlich Mittwoch Mitternacht die Bundesnotbremse für Inzidenzen über 100 , aber unter 150. Das heißt: Es ändert sich nichts, außer dass die Geschäfte des nichttäglichen Bedarfs öffnen dürfen, wenn vorher mit den Kunden ein Termin vereinbart wurde. Bleibt Zweibrücken bis einschließlich Dienstag mit der Inzidenz unter dem Wert 100, dann gelten ab Donnerstag die Corona-Regeln wie sie derzeit schon im Landkreis Südwestpfalz gelten (siehe unten). Aktuell gilt in Zweibrücken aber noch dies: Ausgangssperre: von 22 bis 5 Uhr. Ausnahmen: Wege von und zur Arbeit, Gassi gehen Schulen: Wechselunterricht Kindergärten: Regelbetrieb in festen Gruppen Gastronomie: geschlossen; Abholung (bis 22 Uhr) und Lieferdienst (unbegrenzt) erlaubt Einzelhandel täglicher Bedarf: geöffnet übriger Einzelhandel (zum Beispiel Kleidung, Schuhe, Spielwaren): geschlossen, Abholung bestellter Ware erlaubt Friseure und Fußpflege: geöffnet für Getestete (negativer Schnelltest) und Geimpfte Sport: maximal zu zweit, für Kinder maximal zu fünft kontaktlos erlaubt Landkreis Südwestpfalz: Inzidenz am Freitag:

76 Inzidenz am Donnerstag:

77 Inzidenz am Mittwoch: