Weil viele Erzieherinnen unter anderem wegen Corona-Infektionen ausfallen, hat der Bechhofer Kindergarten geschlossen.

Eine Vielzahl von Fachkräften sei krank. Zudem lägen mehrere bestätigte Coronainfektionen und weitere Verdachtsfälle vor, sowohl bei den Mitarbeiterinnen als auch bei den Kindern – durch alle Alters- und vorsorglich gebildeten Betreuungsbereiche. Das teilte Bürgermeister Paul Sefrin am Montagmorgen mit. „Sobald sich das Ausmaß der Durchseuchung eingrenzen lässt und absehbar, ist wann wir den Betrieb wieder aufnehmen können, werden wir uns umgehend wieder mit den Eltern über unseren E-Mail-Verteiler in Verbindung setzen“, kündigt er an.

