13 Bewohner des Wichernhauses in Zweibrücken wurden positiv auf Corona getestet. Daher bleiben dort bis Montag, 7. Februar, zwei Wohnbereiche für Besucher gesperrt. Für den Kreis Südwestpfalz und die Städte Zweibrücken und Pirmasens meldete das Gesundheitsamt am Freitag, 4. Februar, 366 neue Infektionsfälle. Darunter sind 85 aus Zweibrücken sowie 41 aus der Verbandsgemeinde (VG) Zweibrücken-Land und 31 aus der VG Thaleischweiler-Wallhalben. Neu angesteckt haben sich eine Schülerin am Helmholtz-Gymnasium und je ein Schüler an der Mannlich-Realschule und am Hofenfels-Gymnasium. Ebenfalls in Zweibrücken sind nun zwei Mädchen an der Breitwiesen-Grundschule infiziert sowie ein Schüler und eine Lehrkraft der Mauritiusschule. Auch vier Grundschülerinnen in Thaleischweiler-Fröschen sind betroffen.

Am Freitag, 4. Februar, lagen laut Gesundheitsamt neun Covid-Patienten stationär in den drei Krankenhäusern der Südwestpfalz. Zwei von ihnen wurden auf der Intensivstation beatmet. Hinzu kommen in den Kliniken elf Verdachtsfälle; einer von diesen wurde am Freitag auf der Intensivstation beatmet. Das katholische Krankenhaus Zweibrücken behandelt seine stationären Corona-Patienten über den Nardini-Klinikverbund in Landstuhl. In Zweibrücken selbst liegen laut Gesundheitsamt ausschließlich Intensiv-Patienten. Die Inzidenz für Zweibrücken wurde am 4. Februar mit 1370, für Pirmasens mit 1155 und für den Kreis mit 975 angegeben.