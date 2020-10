Die Corona-Lage hat sich in Stadt und Landkreis vor dem Wochenende wieder verschärft. Den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes zufolge kamen in Zweibrücken am Freitag fünf weitere Infektionen hinzu. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner angibt, für Zweibrücken stieg wieder auf 64,3 – ab einem Inzidenzwert von 50 gilt eine Region dem Corona Warn- und Aktionsplan zufolge als Krisengebiet. Seit Freitag gilt auch der Landkreis Südwestpfalz als Risikogebiet. Das Lua gibt hier einen Inzidenzwert von 68,5 an. Das Land führt für den Kreis 24 Neuinfektionen am Freitag an. Es ist zu vermuten, dass in den Zahlen von Zweibrücken und dem Kreis Fälle enthalten sind, die von der Kreisverwaltung bereits vermeldet, in der Lua-Statistik jedoch noch nicht eingerechnet waren.