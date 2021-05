In der Südwestpfalz erhöhte sich am Samstag die Anzahl der Corona-Fälle um 33, davon fünf in Zweibrücken und je 14 in Pirmasens und dem Landkreis. Am Sonntag kamen sechs neue Fälle hinzu, zwei in Zweibrücken, drei im Landkreis und ein Fall in Pirmasens. In Zweibrücken sind aktuell 90 Personen mit dem Virus infiziert.