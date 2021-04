Übers Wochenende wurden in der Südwestpfalz 28 neue Covid-19-Fälle bestätigt, zehn am Sonntag und 18 am Samstag. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 74,9 in der Alarmstufe rot ein, die Stadt Pirmasens (79,5) sowie die Stadt Zweibrücken (61,4) ebenfalls in rot. Unter den Infizierten befindet sich eine Mitarbeiterin aus der Kindertagesstätte in Windsberg. Die ermittelten Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Aktuell gibt es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 373 bestätigte positive Fälle. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 112 (zwei neue Fälle am Sonntag), Zweibrücken 47 (plus 1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 50, Hauenstein 17 (plus 2), Pirmasens-Land 26 (plus 2), Rodalben 27 (plus 1), Thaleischweiler-Wallhalben 24 (plus 2), Waldfischbach-Burgalben 26 und Zweibrücken-Land 44.

Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr), der landesweiten 0800/9900400 (Montag bis Sonntag 8 bis 19 Uhr) oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale 116117 zu melden. Im Rahmen der Aktion „Testen für alle“ erhalten alle Bürger die Möglichkeit, sich einmal wöchentlich kostenlos testen zu lassen. Terminvereinbarungen für ein Schnelltest-Center können unter www.drk-corona.de online erfolgen. Unter www.corona.rlp.de/de/testen/ sind zudem weitere, teilweise auch kostenlose Teststellen, wie Apotheken und Arztpraxen, zu finden.