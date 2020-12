Am Hofenfels-Gymnasium und an der Herzog-Wolfgang-Realschule ist jeweils ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Hofenfels-Schüler besuchte am 27. November letztmals den Unterricht. 25 Schüler müssen in Quarantäne daheim bleiben. Für alle anderen geht der Unterricht laut Kreisverwaltung weiter. Für die gesamte Südwestpfalz meldet das Gesundheitsamt 18 Neuinfektionen. Das Landesamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 89, Zweibrücken mit 111 und Pirmasens mit 95 nach wie vor in der Risikostufe rot ein. Bislang sind in der Südwestpfalz 20 Personen mit oder an einer Corona-Infektion verstorben.