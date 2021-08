Das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz meldete gestern zwei Corona-Neuinfektionen, beide im Landkreis. In der Stadt wurden keine Neuinfektionen gemeldet, gleiches gilt für Pirmasens. Die Inzidenz stagniert damit in Zweibrücken bei 38, im Landkreis beträgt sie 14,6 und in Pirmasens 14,9. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Erreger infiziert haben, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Insgesamt haben sich seit Auftreten des Virus im Frühjahr vergangenen Jahres 5059 Menschen in der Südwestpfalz mit dem Covid-19-Erreger infiziert, 148 von ihnen sind verstorben. Das Gesundheitsamt appelliert, sich zum weiteren Schutz in der Pandemie gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das geht heute zwischen 8 und 18 Uhr ohne Anmeldung am Wasgau-Markt in Waldfischbach, Hauptstraße 90.