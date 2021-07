In der Südwestpfalz – im Landkreis und den beiden Städten Zweibrücken und Pirmasens – wurde am Mittwoch ein neuer Fall von Covid-19 bestätigt. Der Neuinfizierte lebt in Pirmasens, wo auch der Inzidenzwert derzeit mit 25 am höchsten ist. Das Landesuntersuchungsamt meldet für den Landkreis eine Inzidenz von 2, für Zweibrücken die Inzidenz 3. Die Inzidenz gibt die Anzahl der Fälle in den vergangenen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner an. Das heißt, innerhalb der letzten Woche hat sich in Zweibrücken ein einziger Bewohner mit Corona angesteckt. Insgesamt sind in der Stadt noch sechs Personen mit dem Virus infiziert, in Pirmasens 14 und im Kreis fünf. Seit dem Auftreten des Virus in der Südwestpfalz wurden 4946 Personen positiv auf den Erreger getestet, 148 von ihnen sind verstorben. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass es für den Schutz aller Bürger weiterhin wichtig ist, die Quote der Geimpften zu steigern.