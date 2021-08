Sechs Corona-Neuinfektionen meldete gestern das Landkreis-Gesundheitsamt. In Zweibrücken kommen drei neue Infektionen hinzu, im Landkreis sind es ebenfalls drei. Lediglich für Pirmasens wurden gestern keine neuen Infektionen gemeldet. Die Inzidenz stagniert in der Stadt bei 35,1, im Landkreis beträgt sie 7,3 und in Pirmasens 27,3. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infizierten, der Wert wird auf 100.000 Einwohner hochgerechnet. Insgesamt haben sich seit Auftreten des Virus im Frühjahr 2020 laut Kreisverwaltung 5034 Menschen mit dem Erreger infiziert, 148 von ihnen sind verstorben.