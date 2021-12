Bis Samstag, 10 Uhr, meldet das Gesundheitsamt innerhalb eines Tages 35 weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz. Die Inzidenzwerte lagen um 14.10 Uhr in Zweibrücken bei 347, im Landkreis bei 354 und in Pirmasens bei 353. In der Südwestpfalz sind dem Gesundheitsamt aktuell 1393 positive Fälle bekannt, 35 mehr als am Freitag. Von den betroffenen Personen leben 262 (plus neun) in Zweibrücken, 307 (plus sechs) in Pirmasens sowie 824 im Landkreis, davon 169 (plus fünf) in der Verbandsgemeinde (VG) Zweibrücken-Land und 131 in der VG Thaleischweiler-Wallhalben. Insgesamt wurden bis Samstag in der Südwestpfalz 8037 Personen positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Davon sind laut Gesundheitsamt 173 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben.