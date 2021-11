Stand Donnerstag, haben sich in der Südwestpfalz seit dem Vortag 60 weitere Corona-Fälle bestätigt. Für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken ist Warnstufe eins ausgerufen. Von den neuen Fällen sind auch Einrichtungen betroffen: Ein Schüler der Grundschule Heidelsburg in Waldfischbach und eine Schülerin der Grundschule Dahn wurden positiv getestet, ebenso drei Mitarbeiter der Kindertagesstätte Seeliger Bernhard in Rodalben. Die 60 neuen Fälle verteilen sich auf Zweibrücken (acht), Pirmasens (sechs), die Verbandsgemeinde (VG) Zweibrücken-Land (drei), die VG Thaleischweiler-Wallhalben (elf), die VG Dahner Felsenland (zwölf), die VG Hauenstein (zwei), die VG Pirmasens-Land (drei), die VG Rodalben (drei) und die VG Waldfischbach-Burgalben (zwölf).