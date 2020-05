Die geringe Verbreitung des Coronavirus in Zweibrücken - aktuell gilt nur ein Zweibrücker als erkrankt - lässt es zu: Oberbürgermeister Marold Wosnitza kündigte am Mittwoch an, dass am Freitag das zunächst am Katholischen, dann am ehemaligen Evangelischen Krankenhaus eingerichtete zentrale Abstrichzentrum und die Fieberambulanz zur Abklärung von Grippesymptomen heruntergefahren, in einen Stand-by-Modus versetzt werden. Sollte es wieder zu mehr Infektionen kommen, könne man den Betrieb wieder innerhalb von 24 Stunden aufnehmen, versichert Wosnitza. Vorerst letztmalig im Betrieb sind die provisorischen Einrichtungen am Donnerstag.

Auch die mit einer Kapazität von bis zu 160 Betten ausgestattete Corona-Notstation im Evangelischen werde „eingemottet“. Der Bedarf, bis zu 15 Mitarbeiter der Hilfsdienste zu binden, sei derzeit glücklicherweise nicht vorhanden. Für Bürger, die meinen, sich eventuell infiziert zu haben, bleibt es beim bisherigen Vorgehen: Sie kontaktieren ihren Hausarzt und werden dann über das weitere Vorgehen informiert. Zurzeit prüft die Ärzteschaft, ob es intern eine Regelung für zwei zentrale Anlaufstellen geben kann. Darüber sei noch nicht entschieden.

Mehr zum Thema

Eine Zusammenfassung der aktuellen Entwicklung in der Pfalz und weltweit erhalten Sie im kostenfreien, täglichen Coronavirus-Newsletter.