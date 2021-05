Die Inzidenz in Zweibrücken könnte am Samstag, am fünften Werktag in Folge unter 50 liegen. Wenn das so kommt, dann treten am Montag weitere Lockerungen in Kraft. Unter anderem darf dann die Gastronomie wieder Gäste in ihren Innenräumen empfangen. Im Landkreis Südwestpfalz könnten diese Lockerungen Mitte nächster Woche in Kraft treten , wenn die Inzidenz auch dort unter der Marke 50 bleibt. Am Freitag wird die Inzidenz in Zweibrücken bei 32 liegen, im Landkreis bei 26.