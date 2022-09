Stand heute wurden seit vergangenem Donnerstag in der Südwestpfalz weitere 362 Corona-Fälle erfasst. 15 Covid-Patienten werden zu diesem Zeitpunkt stationär in den Krankenhäusern Zweibrücken, Pirmasens und Rodalben behandelt. Bei sechs weiteren Krankenhaus-Patienten besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion; einer davon liegt auf der Intensivstation. Die neuen Fälle sind auch wieder in Einrichtungen aufgetreten: eine Betreuungskraft der Kindertagesstätte Kuckucksnest Rieschweiler-Mühlbach, zwei Betreuungskräfte sowie je drei Schülerinnen und Schüler der Thomas-Mann Grundschule Ixheim sowie je eine Schülerin und ein Schüler der Mauritius-Schule Wattweiler sind unter anderem betroffen. Die Beschränkung für den Besuch eines Wohnbereichs im Alten- und Pflegeheim Haus Sarepta in Contwig wurde am Montag beendet. Insgesamt wurden bis heute 57.379 Menschen in der Südwestpfalz positiv auf Corona getestet. 280 Menschen mit Corona-Infektion sind bisher verstorben. Von den 362 neuen Fällen kommen 90 aus Zweibrücken, 47 aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-

Wallhalben und 39 aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.