Stand Mittwoch gibt es in der Südwestpfalz 90 neue Corona-Fälle gegenüber dem Vortag. Betroffen sind auch wieder Schulen und Kindergärten: In der Pirmasenser Kindertagesstätte Haus des Kindes und im Kindergarten Weizenkorn in Zweibrücken wurde jeweils ein Kind positiv getestet. Drei weitere Kinder der Kindertagesstätte Samselo in Pirmasens wurden positiv getestet, in der Grundschule Rodalben ist dies bei einem Schüler der Fall. Ein weiterer Schüler ist beim relevanten Ausbruchsgeschehen an der Thomas-Mann-Grundschule in Zweibrücken betroffen. Mit einem neuen positiven Testergebnis wird zudem an der Grundschule Dahn ein relevantes Ausbruchsgeschehen gemeldet. Damit wird jeweils für die ganze Klasse Quarantäne angeordnet. Mitschüler können sich mit einem negativen PCR-Ergebnis freitesten. Direkten Sitznachbarn ist dies erst ab dem fünften Tag möglich. Von den 90 neuen Fällen kommen 19 aus Zweibrücken, acht aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und sieben aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.